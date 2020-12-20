Центр Чумакова раскрыл шутливый вариант названия своей вакцины 

"От наших молодых разработчиков есть такое предложение: ЧуВак — Чумаков-вакцина. В общем, имеет право быть, почему нет?", — рассказал Ишмухаметов. "Но тут все же и вопрос этики, и то, что определяет потенциал коммерческого использования. Так что будем думать", — добавил он.