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Центр Чумакова раскрыл шутливый вариант названия своей вакцины 

РИА Новости и ещё 1 3 часа назад
Центр Чумакова раскрыл шутливый вариант названия своей вакцины
Фото: РИА Новости
Молодые сотрудники Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук в шутку предложили назвать разработанную ими вакцину от коронавируса "ЧуВак", сообщил генеральный директор Центра Айрат Ишмухаметов.
В интервью "Российской газете" Ишмухаметов рассказал, что у новой вакцины пока нет официального названия, но "идет внутренняя дискуссия". "Создавали вакцину люди молодые, креативные, с юмором, поэтому мне даже неловко открывать некоторые предложения, которые есть в копилке. У нас в запасе еще недели две-три — имя присваивается после проведения регистрации, и я надеюсь, что найдем подходящее название", — сказал Ишмухаметов.
Регистрацию третьей российской COVID-вакцины перенесли на февраль
Он согласился открыть одну из таких шутливых версий.

"От наших молодых разработчиков есть такое предложение: ЧуВак — Чумаков-вакцина. В общем, имеет право быть, почему нет?", — рассказал Ишмухаметов. "Но тут все же и вопрос этики, и то, что определяет потенциал коммерческого использования. Так что будем думать", — добавил он.

В Центре имени Чумакова разработана так называемая цельновирионная вакцина — в ее основе используется коронавирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Наука и техника , РАН , "Российская газета"
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