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Юпитер и Сатурн соединятся на небе впервые за 794 года 

РИА Новости и ещё 1 37 минут назад
Юпитер и Сатурн соединятся на небосводе впервые за 794 года вечером 21 декабря, рассказали в Московском планетарии.

"Редкое соединение Юпитера и Сатурна 21 декабря … Эта яркая "звезда солнцестояния" — редчайшее соединение на небосводе двух планет гигантов Юпитера и Сатурна. В последний раз так близко они были видны на небе Земли 794 года назад — 4 марта 1226 года", — говорится в сообщении.

Увидеть это явление будет сложно, но возможно. Соединение двух планет на небе, которое произойдет довольно низко над горизонтом, может скрыть облачность. Кроме того, явление будет не очень продолжительным, наблюдать его можно будет сразу после захода Солнца с 16.20 мск на протяжении двух часов.
Смотреть нужно на юго-запад, недалеко от того места, где заходит Солнце. Причем лучше всего светила будут видны в 17.30 мск. В целом наблюдения можно будет продолжать весь декабрь, уточнили в Планетарии.
В Планетарии напомнили, что в 1226 году расстояние между Юпитером и Сатурном составляло всего две угловые минуты, а их сближение было видно утром.

"Двадцать первого декабря 2020 года Юпитер и Сатурн примут участие в великом соединении: планеты будет разделять всего шесть угловых минут (1/5 часть диска Луны) и они будут видны невооруженным глазом как яркая двойная звезда. Планеты также будут видны в одном поле зрения в бинокль и любительский телескоп", — отмечается в сообщении.

Астрономы уточнили, что две планеты сближаются на небе, видимом с Земли каждые 20 лет. Но так близко, чтобы фактически превратиться в одно светило, Юпитер и Сатурн подходят друг к другу очень редко. До следующего сближения, впрочем, ждать придется меньше, оно состоится 15 марта 2080 года.
До этого близкое соединение произошло 16 июля 1623 года, когда планеты-гиганты прошли в пределах пяти угловых минут друг от друга. Однако тогда они находились в пределах 13 градусов от Солнца, и яркие солнечные лучи сделали явление невозможным для наблюдения астрономами. Двадцать пятого августа 1563 года планеты сблизились до пяти угловых минут, а на две угловые минуты они подходили друг к другу 6 марта 372 года. Еще ближе, на 1,3 угловых минуты, Юпитером подобрался к Сатурну 7 октября 1793 года до нашей эры.
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Наука и техника , Видео , Москва
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