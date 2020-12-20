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«Спектр-РГ» повторно осмотрел всё небо 

Популярная механика 4 часа назад
«Спектр-РГ» повторно осмотрел всё небо
Фото: ИКИ РАН
Двукратное непрерывное сканирование небесной сферы в жёстких рентгеновских лучах заняло год.
Институт космических исследований (ИКИ) РАН объявил о завершении повторного обзора всего неба с помощью установленного на космической лаборатории «Спектр-РГ» российского телескопа ART-XC. Получившийся рисунок со всеми событиями в диапазоне энергий 4–12 кэВ, зафиксированными с 8 декабря 2019 года по 15 декабря 2020 года, специалисты называют уникальным.

"Уникальное сочетание большого поля зрения, высокого углового разрешения и достаточно жёсткого диапазона энергий позволяет телескопу ART-XC получать чёткие изображения любых областей на небе, включая центральную зону нашей Галактики. На рисунке показана карта всего неба (в галактических координатах) в диапазоне энергий 4-12 кэВ, построенная по совокупности данных первого и второго обзоров. Как и ожидалось, полное количество рентгеновских источников на суммарной карте возросло почти в два раза, примерно до 1000", — пояснили в ИКИ РАН.

Напомним, космическая лаборатория «Спектр-РГ» была запущена 13 июля 2019 года с космодрома Байконур. Его разработкой совместно занималось российское НПО имени Лавочкина и немецкое «Общество Макса Планка». На спутнике установлено два основных инструмента, телескопы eROSITA и ART-XC. Первый создан германской стороной, а второй — отечественного производства. Они отличаются диапазоном энергий воспринимаемого излучения: у российского прибора он больше, но при этом и порог чувствительности выше. «Спектр-РГ» — первая российская обсерватория, которая действует в окрестности точки Лагранжа L2 на расстоянии около полутора миллионов километров от Земли.
Первая карта всего неба с помощью телескопа ART-XC была готова уже 10 июня 2020 года, а в течение трёх ближайших лет космическая лаборатория «Спектр-РГ» сделает ещё 6 полных обзоров всего неба, что должно помочь обнаружить ещё несколько тысяч рентгеновских источников.
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Наука и техника , НПО им. С.А. Лавочкина , Байконур
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