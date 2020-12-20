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Samsung планирует выпустить прозрачный смартфон в 2021 году 

Вести Подмосковья и ещё 2 20 декабря 2020
Samsung может выпустить прозрачный смартфон в 2021 году
Фото: Pixabay
В следующем году компания Samsung хочет представить сразу несколько интересных новинок. Одним из них станет телефон с прозрачным дисплеем, сообщает Gizmochina.
У прозрачного телефона все электронные компоненты будут сосредоточены в блоках над и под экраном. Скорее всего, устройство будет представлено в качестве прототипа. Также Samsung может показать в следующем году телефон, у которого трехсекционный дисплей будет складываться в двух местах.
Описание подобных смартфонов уже встречалось в патентной документации компании. Аппарат в разложенном состоянии сможет заменить планшет.
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