Samsung может выпустить прозрачный смартфон в 2021 году

В следующем году компания Samsung хочет представить сразу несколько интересных новинок. Одним из них станет телефон с прозрачным дисплеем, сообщает Gizmochina.

У прозрачного телефона все электронные компоненты будут сосредоточены в блоках над и под экраном. Скорее всего, устройство будет представлено в качестве прототипа. Также Samsung может показать в следующем году телефон, у которого трехсекционный дисплей будет складываться в двух местах.

Описание подобных смартфонов уже встречалось в патентной документации компании. Аппарат в разложенном состоянии сможет заменить планшет.