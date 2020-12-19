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Москва

Сбой произошёл в работе «ВКонтакте» 

News.ru 1 час назад
«ВКонтакте» произошел масштабный сбой
Фото: ТАСС
Социальная сеть «ВКонтакте» работает с перебоями по всей России.
Накануне масштабный сбой произошёл в работе Telegram. О проблемах сообщили пользователи из Испании, Италии, Германии, Нидерландов, Польши, Белоруссии, Украины, Израиля, Турции, Узбекистана, Японии и Соединённых Штатов.
14 декабря, как писал NEWS.ru, пользователи по всему миру сообщили о сбоях в работе видеохостинга YouTube. Наибольшие проблемы были зафиксированы в России, Германии, Франции, Великобритании, Чехии, Австрии, Польше, Болгарии, Греции, Турции, Японии и на Украине.
Кроме того, аналогичные проблемы возникли у пользователей других сервисов Google: поиска, карт, почты GMail, Google Диск, и магазина Google Play.
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