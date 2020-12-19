«ВКонтакте» произошел масштабный сбой

Социальная сеть «ВКонтакте» работает с перебоями по всей России

Италии, Германии, Нидерландов, Польши, Белоруссии, Украины, Накануне масштабный сбой произошёл в работе Telegram. О проблемах сообщили пользователи из Испании Израиля , Турции, Узбекистана, Японии и Соединённых Штатов.

14 декабря, как писал NEWS.ru, пользователи по всему миру сообщили о сбоях в работе видеохостинга YouTube. Наибольшие проблемы были зафиксированы в России, Германии, Франции, Великобритании, Чехии, Австрии, Польше, Болгарии, Греции, Турции, Японии и на Украине.