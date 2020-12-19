Составлен рейтинг смартфонов с самой быстрой зарядкой 

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Китайское издание Mydrivers составило рейтинг смартфонов, которые быстрее всех заряжаются по проводу. В топе находятся китайские же устройства.

Первое место отдали смартфону Xiaomi Mi 10 Ultra. Он оснащён аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, который можно зарядить всего за 21 минуту. Данное устройство, как заявляет Xiaomi, поддерживает 120-ваттную зарядку.