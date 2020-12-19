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Москва

В ЮАР обнаружили более заразную и тяжелую разновидность COVID 

Майк Габриелян 35 минут назад
В Африке обнаружили «501. V2 Вариант» — новый вид коронавируса. Он более заразен и сильнее поражает здоровых молодых людей. Об этом сообщил в твиттере министр здравоохранения ЮАР Звели Мхизе.

«Сегодня мы созвали брифинг, чтобы объявить, что наши генетики, здесь, в Южной Африке, идентифицировали разновидность вируса SARS-CoV-2. Сейчас она обозначается как «Вариант 501. V2», — заявил доктор Мхизе.

По его словам, группа ученых ЮАР секвенировала сотни образцов со всей страны с начала пандемии. Они заметили, что «501. V2 Вариант» все чаще доминирует в результатах выборок, собранных за последние два месяца.
Одновременно врачи зафиксировали большую долю молодых пациентов без сопутствующих заболеваний, которые попадают в больницы в критическом состоянии.

«Мы не ожидали, такого стремительного распространения этой разновидности вируса в Южной Африке», — заявил на брифинге профессор Салим Абдул Карим.

По его словам, новый вариант COVID-19 увеличивает вирусную нагрузку на организм.

«Более высокая вирусная нагрузка в этих мазках может привести к более высокой эффективности передачи. Если существует более высокая трансмиссивность, это может привести к более высокому R0 (количество людей, которых может заразить один пациент)… Мы знаем, что это необычный вариант. Об этом сообщили и в других странах, включая Великобританию, Австралию. В нашей стране мы обнаруживаем, что от 80 до 90% вируса — это мутант 501. V2 », — заявил ученый.

С начала пандемии в ЮАР заразились COVID-19 более 890 тыс. человек, более 24 тыс. заболевших умерли.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Индии зафиксировали вспышку нового вируса.
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Наука и техника , Видео , В мире
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