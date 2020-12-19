В ЮАР обнаружили более заразную и тяжелую разновидность COVID 

«Сегодня мы созвали брифинг, чтобы объявить, что наши генетики, здесь, в Южной Африке, идентифицировали разновидность вируса SARS-CoV-2. Сейчас она обозначается как «Вариант 501. V2», — заявил доктор Мхизе.
«Мы не ожидали, такого стремительного распространения этой разновидности вируса в Южной Африке», — заявил на брифинге профессор Салим Абдул Карим.
«Более высокая вирусная нагрузка в этих мазках может привести к более высокой эффективности передачи. Если существует более высокая трансмиссивность, это может привести к более высокому R0 (количество людей, которых может заразить один пациент)… Мы знаем, что это необычный вариант. Об этом сообщили и в других странах, включая Великобританию, Австралию. В нашей стране мы обнаруживаем, что от 80 до 90% вируса — это мутант 501. V2 », — заявил ученый.