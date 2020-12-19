Ученые предупредили об аллергии на коронавирусную вакцину

Вакцина Pfizer вызывает аллергическую реакцию у привитых людей. О новом побочном явлении заявил представитель американского Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Питер Маркс.

«Аллергическую реакцию может вызывать химическое вещество полиэтиленгликоль, которое входит в состав как вакцины Pfizer, так и компании Moderna», — пишет «Интерфакс» со слов ученого. FDA сейчас изучает данные вопрос.

Ранее подобные жалобы отметили в Великобритании, где для массовой вакцинации закупили вакцину Pfizer, пишет «Царьград». При этом во время испытаний вакцины шесть человек скончались.