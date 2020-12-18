Льняное масло поможет создать самовосстанавливающиеся экраны

Исследователи смогли модифицировать пленки из полиимида с помощью силикона и льняного масла. Оказалось, что такие прозрачные материалы могут восстанавливаться при повреждениях.

С этой технологией вам не придется менять экран своего смартфона, ведь при повреждении он сам «залечит» себя. Все благодаря льняному маслу.

Чаще всего в смартфонах приходится менять экраны, так как именно эта часть является самой хрупкой и чаще всего повреждается. Исследователи уже давно стараются создать экраны, которые сами «заживляли» бы свои повреждения, но до сих пор найти прозрачный материал с такими свойствами ученым не удалось.

Теперь корейские исследователи нашли решение проблемы. Они создали двухслойный прозрачный материал, в основе которого лежит полиимид — полимер, который сегодня все чаще используется для создания гибких экранов смартфонов. Вначале ученые синтезировали микрокапсулы с льняным маслом, смешанным с полидиметилсилоксаном. Затем этот раствор наносили на пленку бесцветного полиимида и давали высохнуть.

Затем авторы растягивали пленку так, что на ее поверхности начали образовываться трещины. Вместе с этим начинали разрушаться и капсулы. В результате их содержимое начало попадать на пленку полиимида и попадать в образовавшуюся трещину. Под воздействием воздуха льняное масло затвердевало и превратилось в прозрачное твердое вещество, закрывая повреждение.

Хотя процесс отверждения довольно медленный при температуре 25°C, его можно значительно ускорить, нагревая двухслойный материал до 70°C и повышая влажность окружающей среды до 70%. Если материал облучить ультрафиолетовым светом, выделившееся масло затвердеет всего за 20 минут, устраняя трещины более чем на 95%.