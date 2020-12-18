Ещё
Далее:
Читайте также:
«Интимные места»: откровенная драма
«Интимные места»: откровенная драма Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва

В России разработали православный «антивирус» 

Ferra.ru 58 минут назад
В России разработали православный «антивирус»
Фото: Ferra.ru
Выборгская епархия Русской православной церкви (РПЦ) показала первый православный «антивирус». На самом деле это расширение для браузера, но создатели предпочитают называть его именно так.
«Антивирус» назвали Labarum. Его разработали сотрудники IT-направления епархиального отдела по делам молодёжи. Цель программы — защитить пользователей от мошенников, которые прикидываются священнослужителями и собирают пожертвования. Расширение синхронизировано с базой мошеннических сайтов, которая основана на данных Роскомнадзора и Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. Если пользователь попадёт на поддельный сайт, то увидит предупреждение об этом. Базу будут расширять.
Пока расширение можно скачать только для Mozilla. В будущем поддержка появится и в других браузерах. Программа распространяется бесплатно.
Видео дня. Конфликт Пригожина и Шнурова разгорелся с новой силой
Ferra.ru: последние новости
Отказ от мяса признали опасным для глобального климата Отказ от мяса признали опасным для глобального климата Россиянам рассказали о способах вычислить прослушку смартфона Россиянам рассказали о способах вычислить прослушку смартфона Ученые научились делать клей из полиэтиленовых пакетов Ученые научились делать клей из полиэтиленовых пакетов
Наука и техника , Роскомнадзор , РПЦ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пьяный зритель сорвал выступление Валерия Леонтьева
01:17
Пьяный зритель сорвал выступление Валерия Леонтьева
Шоу-бизнес
Коза и бараны атаковали мэрию и попали на видео в Турции
01:25
Коза и бараны атаковали мэрию и попали на видео в Турции
В мире Общество
Россиян наняли полоть сорняки под снегом в -25
00:54
Россиян наняли полоть сорняки под снегом в -25
Общество
Ребенок сбежал из дома в одних трусах в Москве
00:10
Ребенок сбежал из дома в одних трусах в Москве
Происшествия Новости Москвы
Росгвардейцы жестко задержали безмасочника в Твери
00:46
Росгвардейцы жестко задержали безмасочника в Твери
Происшествия
Россиянку с чугунной скамейкой прогнали из автобуса
00:58
Россиянку с чугунной скамейкой прогнали из автобуса
Общество
Барон Сибири принес присягу королеве Англии
00:47
Барон Сибири принес присягу королеве Англии
В мире Общество
Штурм квартиры с плененной москвичкой попал на видео
00:57
Штурм квартиры с плененной москвичкой попал на видео
Происшествия Криминал
Медсестра упала в обморок после прививки от коронавируса
00:46
Медсестра упала в обморок после прививки от коронавируса
В мире Происшествия
Пьяный лихач едва не задавил детей в Дагестане
00:08
Пьяный лихач едва не задавил детей в Дагестане
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение