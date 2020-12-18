В России разработали православный «антивирус» 

Выборгская епархия Русской православной церкви (РПЦ) показала первый православный «антивирус». На самом деле это расширение для браузера, но создатели предпочитают называть его именно так.

«Антивирус» назвали Labarum. Его разработали сотрудники IT-направления епархиального отдела по делам молодёжи. Цель программы — защитить пользователей от мошенников, которые прикидываются священнослужителями и собирают пожертвования. Расширение синхронизировано с базой мошеннических сайтов, которая основана на данных Роскомнадзора и Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. Если пользователь попадёт на поддельный сайт, то увидит предупреждение об этом. Базу будут расширять.

Пока расширение можно скачать только для Mozilla. В будущем поддержка появится и в других браузерах. Программа распространяется бесплатно.