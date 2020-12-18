В Китае нашли самые древние и большие рисовые поля

Китайские археологи обнаружили самые древние в мире рисовые поля, возраст которых составляет около 6300 лет. Находка была сделана в городе Юйяо , в провинции Чжэцзян.

Находка археологов может переписать историю рисоводства, однако сначала ученым нужно изучить каждый сантиметр площади полей в 900 000 квадратных метров!

Согласно предварительным исследованиям, древние поля занимают площадь около 900 000 квадратных метров, но до сих пор было раскопано лишь 7 000 квадратных метров земли. Ученые говорят, что ранее здесь уже находили несколько небольших старых рисовых полей, однако не было достаточно доказательств их возраста.

Рисовые поля, найденные на участке Юйяо, имеют большой систематичный узор. Археологи отмечают, что за все время своего существования поля несколько раз меняли свою форму. Например, между 3700 — 3300 годами до нашей эры на поздней стадии культуры Хемуду поля имели более четкие гребни, разграничивающие разные дорожки. А во времена эпохи культуры Лянчжу (2900 — 2500 годы до нашей эры) к ним добавились новые участки, расположенные в шахматном порядке с менее выраженными гребнями.

Это открытие говорит о том, что рис был экономической основой в самых ранних китайских культурах. Археологи рассказывают, что также они обнаружили следы пяти доисторических деревень вокруг рисовых полей.

Сейчас исследователям предстоит много работы, пока они изучили лишь малую часть полей. Однако уже сейчас археологи говорят, что эта находка поможет лучше понять историю и культуру древних жителей этих мест.