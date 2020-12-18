Составлен рейтинг самых активных компьютерных вирусов

Исследователи из Check Point Research поделились отчётом по кибератакам за ноябрь 2020 года. Эксперты составили рейтинг самых активных компьютерных вирусов в мире, а также обнаружили обнаружили всплеск активности ботнета Phorpiex, который используется для шантажа пользователей интимными фотографиями или видеороликами.

Этот ботнет впервые обнаружили в 2010 году. Помимо шантажа интимными материалами он используется для распространения других вредоносных программ через спам. Данный ботнет оказался самым активным среди вредоносов в ноябре по всему миру.

За ним следует банковский троян Dridex, он может отправлять информацию о заражённом компьютере на удалённый сервер. На третьем месте рейтинга расположился вирус для Android — Hiddad. С его помощью вредоносное ПО получает права суперпользователя и ворует данные владельца смартфона.

Что касается отдельно России, то тут наиболее распространённым вредоносом стал троян Fareit или Pony Loader, который может похищать пароли и другие данные. Далее следуют модульный троян Emotet для рассылки фишинговых писем и инфостилер FormBook, собирающий учётные данные из браузеров и делающий снимки экрана.