Ученые научились делать клей из полиэтиленовых пакетов 

В некоторых штатах США был введен запрет на одноразовую пластмассу, однако проблема засорения водоемов и свалок полиэтиленовыми пакетами все еще стоит достаточно остро. Тем актуальнее новый процесс, разработанный учеными из Калифорнийского университета.

Ученые научились проводить химический процесс, при котором не теряются многие первоначальные свойства полиэтилена, как это происходит в процессе повторной переработки пластмасс. В то же время, разработанный процесс подразумевает добавление к полимеру заставляющую его липнуть к металлу химическую группу.

Специалисты признают, что на данный момент этот процесс является не самым экономически выгодным для эксплуатации его в промышленных целях, однако они рассчитывают его усовершенствовать для получения и других положительных свойств.