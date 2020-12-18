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Xiaomi выпустит ноутбуки под брендом Poco 

Ferra.ru 42 минуты назад
Xiaomi выпустит ноутбуки под брендом Poco
Фото: Ferra.ru
У Xiaomi есть бренд Poco, под которым компания выпускает недорогие смартфоны с интересными характеристиками. Теперь появились свидетельства того, что под брендом Poco выйдет ноутбук.
В базе данных Бюро стандартизации Индии (BIS) появилась информация о двух батареях для ноутбуков с модельными номерами R15B02W и R14B02W. Эти модели связаны с Poco и Xiaomi.
Журналисты предполагают, что грядущий ноутбук Poco может быть и просто переименованным устройством Redmi. Деталей о новинке пока нет. Но может статься, что Poco выпустит действительно новый ноутбук.
Также ожидается, что под брендом Poco в Индии выйдут и беспроводные наушники. Скорее всего, и они, и ноутбук будут предлагаться по невысокой цене.
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Наука и техника , Индия
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