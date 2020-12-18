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Москва

В центре Гамалеи раскрыли состав «лайт-вакцины» от коронавируса 

Газета.Ru 51 минуту назад
Лайт-вакцина от коронавируса — это первый компонент вакцины "Спутник V", никаких дополнительных изменений в составе препарата не будет. Об этом рассказал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, пишет РИА "Новости".

"Ничего менять не нужно. Это просто первый компонент вакцины", — сказал Гинцбург.

Он уточнил, что после лайт-вакцины иммунитет будет сохраняться три-четыре месяца при эффективности около 85%.
В мире с начала пандемии зарегистрировано 74 млн заболевших, 52 млн выздоровели, больше 1,6 млн человек скончались. В России выявили уже 2,6 млн человек с COVID-19.
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Наука и техника , Видео , Александр Гинцбург , РИА Новости
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