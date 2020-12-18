Лайт-вакцина от коронавируса — это первый компонент вакцины "Спутник V", никаких дополнительных изменений в составе препарата не будет. Об этом рассказал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург , пишет РИА "Новости".

"Ничего менять не нужно. Это просто первый компонент вакцины", — сказал Гинцбург.

Он уточнил, что после лайт-вакцины иммунитет будет сохраняться три-четыре месяца при эффективности около 85%.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 74 млн заболевших, 52 млн выздоровели, больше 1,6 млн человек скончались. В России выявили уже 2,6 млн человек с COVID-19.