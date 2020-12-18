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Москва

В WhatsApp появилась долгожданная функция 

Артём Кульша 58 минут назад
В WhatsApp стали доступны голосовые в десктопной версии
Фото: ТАСС
Голосовые и видеозвонки стали доступны для некоторых пользователей десктопной и веб-версий мессенджера WhatsApp. Об этом сообщает WABetaInfo.
Несколько дней назад у ряда пользователей указанных версий WhatsApp появились кнопки звонков справа от названия чата. При входящем звонке у пользователя всплывает отдельное окно, в котором можно принять или отклонить вызов.
На данный момент функция тестируется и доступна очень немногим случайным пользователям. Ее повсеместное внедрение произойдет в течение нескольких недель. С каждым днем все больше пользователей будут получать доступ к ней.
WABetaInfo сообщил, что к настоящему моменту приоритет десктопной и веб-версий WhatsApp вырос для руководства мессенджера.
Также издание отметило, что в компании около двух лет работают над реализацией звонков в этих версиях, а трудностью является то, что для этого необходимо постоянное соединение с телефоном.
В октябре, как сообщал «Рамблер», WhatsApp представил новую бета-версию приложения для Andriod. В ней параметр «Отключить уведомления на год» заменен на «Отключить уведомления навсегда», скрыты кнопки голосового и видеозвонков в чатах с подтвержденными бизнес-аккаунтами и появилась функция Media Guidelines, позволяющая выравнивать стикеры и текст при редактировании изображений и видео. В новой бета-версии WhatsApp для iOS обеспечена полная поддержка iOS 14, исправлены некоторые ошибки. а панель поиска стала больше.
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