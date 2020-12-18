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Рогозин анонсировал новый запуск «Союза» с Восточного 

Daily Storm 2 часа назад
С космодрома «Восточный» в феврале 2021 года взлетит «Союз», заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Он добавил, что подготовка к запуску уже ведется полным ходом, однако не стал рассказывать, что именно понесет с собой корабль. До этого момента пройдет еще один запуск — вечером 18 декабря.

«В одном из рабочих помещений технического комплекса космодрома Восточный идет подготовка разгонного блока «Фрегат» к февральскому 2021 года пуску», — сообщил Рогозин.

До конца года с «Восточного» должен взлететь еще один «Союз» — запуск запланирован на 14:40 мск (20:40 по местному времени). Ракета доставит на орбиту 36 спутников связи системы OneWeb. Вся операция должна занять 3 часа 51 минуту 40 секунд.
Компания OneWeb ставит своей задачей создание сети спутников вокруг Земли, которая позволит всем жителям планеты иметь доступ к интернету.
Ранее предполагалось, что проект будет закончен к 2027 году. Первые шесть телекоммуникационных спутников в рамках OneWeb были запущены в феврале 2019 года с космодрома во Французской Гвиане. Еще 34 спутника были отправлены в космос 21 марта на ракете-носителе «Союз-2.1б» с космодрома Байконур. В начале 2020 года компания объявила о банкротстве, но продолжает свою деятельность.
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Наука и техника , Видео , Дмитрий Рогозин , Роскосмос , OneWeb , Байконур , Гвиана
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