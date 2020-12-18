Ученые выяснили, что динамика воздушного потока в узких коридорах является фактором, повышающим риск заражения коронавирусом. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Physics of Fluids.

Специалисты Американского института физики с помощью моделирования выяснили, как окружающее человека пространство влияет на распределение частиц вируса при ходьбе. Сначала они определили схемы воздушного потока, а затем создали программу, которая предсказывала рассеивание облака капель, выбрасываемых изо рта человека при чихании или кашле.

Ученые нашли два режима рассеивания. В первом, характерном для открытых пространств, образовавшееся облако капель оставалось вокруг человека и постепенно рассеивалось. Во втором, характерном для узких коридоров, облако отделялось от движущегося человека и оказывалось далеко позади, формируя пузырь.

Специалисты пришли к выводу, что из-за концентрации капель в одном месте во втором случае риск заражения при попадании в такое облако был выше.

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