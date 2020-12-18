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Рогозин рассказал о первом пуске с Восточного в 2021 году 

News.ru 2 часа назад
Рогозин рассказал о первом пуске с Восточного в 2021 году
Фото: РИА Новости
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что на космодроме Восточный готовятся к запуску ракеты-носителя «Союз-2». Старт намечен на 18 декабря 2021 года.
Рогозин в своём Twitter опубликовал соответствующую фотографию из Амурской области.

В одном из рабочих помещений технического комплекса космодрома Восточный идёт подготовка разгонного блока «Фрегат» к февральскому 2021 года пуску, — говорится в его подписи к снимку.

С Восточного прошло пять пусков ракет «Союз-2», из них один аварийный. В 2021 году на орбиту Земли предстоит вывести 36 спутников связи OneWeb из Великобритании.
Ранее NEWS.ru сообщал, что члены совета директоров Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ), являющегося «дочкой» Роскосмоса, приняли решение о досрочном прекращении полномочий гендиректора ЦЭНКИ Андрея Охлопкова. Ему не будут выплачены компенсации за досрочное расторжение трудового договора из-за срывов сроков строительства на космодроме Восточный.
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Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Андрей Охлопков , Роскосмос , ЦЭНКИ , OneWeb , Амурская Область , Великобритания
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