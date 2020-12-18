В Китае нашли древнейшие на планете рисовые поля 

Китайские археологи обнаружили в восточной провинции Чжэцзян самые старые рисовые поля в мире. По мнению ученых, им около шести тысяч лет, сообщает The Daily Mail.

Поля расположены неподалеку от современного города Юао. Они занимали площадь 222 акра (почти 90 га). К настоящему моменту раскопан только один акр.

Рис встречается во многих культурах по всему миру, но для китайской цивилизации он имел особое значение. Рисовые поля требуют особых условий — не слишком жарких и не слишком холодных. В вегетационный период (то есть во время роста растений) их затапливают водой. Выращивание и сбор урожай в отсутствие современных технологий представляли собой очень трудоемкий и изнурительный процесс.

Ученые уже давно изучают историю потребления риса в Китае. Ранее они обнаружили рисовые поля, чей возраст составлял три тысячи лет. Долгое время они считались древнейшими, но новая находка оказалась в два раза старше.

Рисовые поля были найдены за пределами стоянки Хемуду, где сохранились артефакты неолитический культуры (5500-3300 годы до нашей эры). Исследования показали, что формирование полей менялось на протяжении трех доисторических периодов, которые длились около 2000 лет.

Самый древний слой датировали примерно 4300 годом до нашей эры. Тогда по краям полей были устроены насыпи из почвы.

В конце культуры Хемуду, между 3700 и 3300 годами до нашей эры, на полях появились земляные «гребни», которые использовали в качестве «мостиков» для ходьбы. Самые современные поля были выложены в шахматном порядке и включали дороги и ирригационные системы. Они восходят к культуре Лянчжу (2900 по 2500 год до нашей эры).

Археологи также обнаружили в почве рисовые чешуйки, початки и семена сорняков. Вокруг полей, на площади в один квадратный километр, сохранились следы пяти человеческих поселений.