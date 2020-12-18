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НАСА обвинило СМИ в искажении планов Вашингтона на Луну 

Деловая газета «Взгляд» 21 минуту назад
НАСА обвинило СМИ в искажении планов США по освоению Луны
Фото: ©nasa.gov
Ряд стран, включая Россию, критически относились к предлагаемым США соглашениям по освоению Луны из-за того, что СМИ неправильно передали суть американских предложений, заявил и.о. замдиректора НАСА по международным связям Майкл Голд.
По его мнению, возражения, которые были у «России и других стран», в основном вызваны «недопониманием и недостатком информации». Отчасти причина этого заключается в процессе утверждения проектов договоров в США, где требуется «получить одобрение правительства прежде, чем можно двигаться дальше» и обсуждать соглашения публично, передает ТАСС.
Голд пояснил, что еще до «публичного анонса» СМИ получили информацию о соглашениях. В некоторых сообщениях СМИ суть соглашений передавалась «в корне неверно» или же создавалось «неправильное понимание соглашений». На это «отреагировали в России и ряде других стран», сказал Голд.
Когда НАСА все же представило соглашения, «некоторые из тех, кто изначально критически к ним», стали «большими сторонниками соглашений, как только они смогли прочитать их текст». По словам Голда, «примером этого являются россияне».

«Изначально был скептицизм, который подпитывался неправильной информацией в СМИ, но когда мы опубликовали выдержку из соглашений 15 мая, появилась на самом деле очень хорошая статья у ТАСС, в которой мой коллега из России похвалил соглашение, назвав его возможностью для взаимодействия», — сказал Голд.

Напомним, глава НАСА Джеймс Брайденстайн выразил надежду, что Москва присоединится к предлагаемым США «Соглашениям Артемиды» об освоении Луны и далекого космического пространства. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что дух международного сотрудничества, характеризующий МКС, должен сохраниться в американском лунном проекте Artemis, например, за счет обеспечения возможности полетов для российских кораблей.
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Комментарии 1
Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Джеймс Брайденстайн , Роскосмос , NASA , ИТАР-ТАСС , США
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