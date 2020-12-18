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В Каспийском море обнаружили лед аномальной толщины 

РИА Новости 25 минут назад
В Каспийском море обнаружили лед аномальной толщины
Фото: © РИА Новости / Анахита Насирбейк
Раньше обычного начало замерзать Азовское море, а на севере Каспийского моря толщина льда больше обычной на 30%, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Из-за того, что значительные морозы отмечались на юге европейской части России. Началось установление ледостава на Азовском море в Таганрогском заливе. Также начал замерзать север Каспийского моря. Причем по оценкам ледовитость моря примерно на 30% превышает обычные для этого времени показатели. Речь идет о толщине и площади льда", — сказал Вильфанд.

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Наука и техника , РИА Новости
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