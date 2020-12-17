C Pfizer и Moderna сняли ответственность за побочные эффекты вакцины

Власти США предоставили таким фармацевтическим компаниям, как Pfizer и Moderna, иммунитет от ответственности в случае проявления серьезных побочных эффектов у добровольцев, испытавших разработанные ими вакцины от нового коронавируса. Об этом в четверг сообщил телеканал CNBC со ссылкой на экспертов.

"Очень редко принимается закон о всеобщем иммунитете", — отметил адвокат по труду и занятости из Далласа Рогге Данн. "В соответствии с законом фармацевтические компании обычно не имеют достаточной защиты", — добавил он.

При этом, как подчеркивает телеканал, американцы не могут подать жалобу на Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, а также на работодателя в связи с обязательным требованием вакцинации от COVID-19 для осуществления трудовой деятельности.

Вместе с тем, указывается, что хотя Конгресс США создал специальный фонд для покрытия расходов, связанных с нанесением вреда здоровью граждан в результате вакцинации, воспользоваться денежными средствами довольно сложно. Так, как подчеркивают специалисты, за последние десятилетия лишь 6% подавших иски американцев смогли получить компенсацию. Кроме того, по словам Данна, правовой иммунитет, предоставляемый фармацевтическим компаниям, не только защищает их от судебных исков, но и позволяет снизить расходы на иммунизацию.

"Правительство не желает, чтобы люди подавали в суд на компании, производящие вакцину от COVID-19, поскольку в этом случае изготовители, вероятно, потребовали бы от властей более высокую цену за дозу [препарата]", — пояснил Данн.

В феврале министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар сослался на закон 2005 года, согласно которому ведомство должно обеспечивать юридическую защиту компаний, производящих или распространяющих важнейшие медицинские товары, включая вакцины и лекарства, за исключением случаев "умышленного неправомерного поведения" со стороны фирм. Это означает, что в течение следующих четырех лет данные компании, как отмечает Си-эн-би-си, "не могут быть привлечены к судебной ответственности за ущерб", связанный с причинением вреда здоровью из-за применения или использования препаратов для лечения или защиты от коронавирусной инфекции.

Компании Pfizer и Moderna, а также министерство здравоохранения и социальных служб США, как отмечает телеканал, отказались от комментариев по данному вопросу.

Возможные проблемы

Ранее в четверг газета The New York Times со ссылкой на представителей больницы сообщила о том, что у двух медработников в госпитале в штате Аляска появилась аллергическая реакция после прививки вакциной от коронавируса, разработанной американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech. По информации издания, спустя 10 минут после введения препарата у сотрудника лечебного учреждения наблюдались отечность глаз, головокружение и першение в горле. Ему была оказана квалифицированная помощь, состояние пациента нормализовалось в течение часа, после чего он был отпущен. Как указали представители системы здравоохранения, означенные случаи не нарушают их планов по распределению вакцины.

11 декабря Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США одобрило вакцину, разработанную Pfizer и BioNTech. В понедельник в США началось применение препарата. Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар ранее выразил надежду на то, что до конца месяца порядка 20 млн американцев получат вакцину, к концу января число проведенных вакцинаций достигнет 50 млн, а в феврале — 100 млн