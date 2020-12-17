SpaceX отложила запуск разведывательного спутника США 

"Мы отказываемся от сегодняшнего запуска NROL-108, чтобы подробнее изучить данные. Falcon 9 и NROL-108 в полном порядке, — подчеркнули в компании. — Наши специалисты работают над тем, чтобы предпринять попытку запуска завтра, трехчасовое окно запуска откроется в 09:00 (17:00 мск)".