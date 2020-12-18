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Британские ученые обнаружили «самую уродливую орхидею в мире» 

Популярная механика и ещё 1 45 минут назад
На Мадагаскаре нашли самую уродливую орхидею в мире
Фото: Rick Burian
Ученые Королевского ботанического сада Кью в Великобритании объявили о списке новых видов, обнаруженных в 2020 году. В этот список попало 156 растений ранее неизвестных науке. Первое место заняла «самая уродливая орхидея в мире».
Необычное растение, названное Gastrodia agnicellus, было найдено в национальном парке Мадагаскара. Она входит в ряд новых описанных видов орхидей, составляющих треть списка Королевского ботанического сада Кью. Однако ее внешний вид далек от «орхидеи». Большую часть года это растение проводит под землей. Затем, когда приходит время цветения, из растения вырастают зелено-коричневые мясистые цветки, похожие на крошечный кричащий рот. Из-за причудливого внешнего вида исследователи прозвали цветок «самой уродливой орхидей в мире».
Еще один необычный новый вид — карликовый кустарник Tiganophyton karasense со странными чешуйчатыми листьями, который растет в Намибии. Анализ ДНК показал, что это растение является частью порядка Капустоцветных, но представляет собой совершенно новое семейство. Такие открытия крайне редки. В этому году ученые также обнаружили новый гриб, названный Cortinarius heatherae. Его нашел микробиолог Энди Оверолл (Andy Overall) в лондонском аэропорту Хитроу. Гриб был назван в честь жены ученого по имени Хизер.
Исследователи считают, что многие обнаруженные виды помогут людям и планете в будущем, так как могут стать источником питания, способствовать разработке лекарств или более экологичных видов топлива. Однако некоторые из найденных видов уже считаются находящимися под угрозой исчезновения.
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Наука и техника , Мадагаскар
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