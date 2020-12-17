В России планируют создать «лайт-вакцину» от коронавируса 

"У нас ведь тоже есть один из вариантов — это создать такую, как специалисты говорят, "лайт-вакцину" Гамалеевскую. Делать одну только прививку, она будет работать покороче, уровень защиты будет поменьше, но все равно до 85% будет доходить. Зато можно будет делать сразу десятками миллионов. Это тоже вариант", — сказал он, отвечая на вопросы журналистов после итоговой пресс-конференции.