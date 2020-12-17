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Ученые выявили причину долговременных симптомов COVID-19 

Профиль 2 часа назад
Ученые выявили причину долговременных симптомов COVID
Фото: depositphotos.com
Ученые из Йельского университета провели ряд медицинских тестов, которые показали, что может быть причиной длительных последствий COVID-19. В некоторых случаях они способны сохраняться уже после того, как организм заразившегося избавился от вируса.
Как отмечается в исследовании, опубликованном на medRxiv, специалисты взяли образцы крови 194 пациентов с различной степенью тяжести коронавирусной инфекции, а также сотрудников сразу нескольких клиник и протестировали их на наличие так называемых аутоантител, направленных почти на 3000 белков организма человека.
Более чем у 5% госпитализированных пациентов, как выяснилось, были аутоантитела, ослабляющие часть иммунной системы, отвечающую за выработку интерферонов — белков, которые выделяют клетки организма в ответ на вторжение вируса. Иммунитет этих пациентов оказался сильно ослаблен и был не в состояние контролировать вирусную нагрузку. Все это приводило к более тяжелым симптомам COVID-19.
Как отмечают ученые, длительные осложнения после перенесенной инфекции встречаются примерно у каждого пятого пациента старше 70 лет, а также у 10% больных в возрасте от 18 до 49 лет. В то же время специалисты подчеркивают, что пока точная причина этого не установлена.
Как писал ранее «Профиль», российские ученые научились прогнозировать тяжесть течения COVID-19. В результате исследований созданы математические модели на основе алгоритмов машинного обучения. Они позволяют с 90-процентной точностью дать прогноз по тяжести течения коронавируса.
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