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Самая большая черная дыра Вселенной бесследно исчезла 

ТК «Звезда» и ещё 3 1 час назад
Самая большая черная дыра Вселенной бесследно исчезла
Фото: Heather Plew, Pixabay
Астрономы потеряли из виду сверхмассивную черную дыру, которая располагалась в галактике Abell 2261. Ученые не смогли обнаружить никаких следов существования космического объекта. Как пишет Sciencealert, исчезновение одной из самых больших сверхмассивных черных дыр во Вселенной вызвало вопросы в научном мире, поскольку нет свидетельств какой-либо активности в исследуемой области.
Abell 2261 представляет собой скопление галактик, являясь гравитационно-связанной системой галактик, одной из самых больших структур во Вселенной. В центре Abell 2261 располагается ее ярчайшая галактика A2261-BCG с самым большим зафиксированным галактическим ядром, около 10 000 световых лет в поперечнике.
Исходя из массы галактики, там должна находиться черная дыра, массой ядра как минимум от трех до 100 миллиардов солнечных масс. Для сравнения, сверхмассивная черная дыра Млечного Пути составляет всего четыре миллиона солнечных масс.
Но вместо излучения, которое характерно для активной сверхмассивной черной дыры, ядро A2261-BCG заполнено рассеянным туманом яркого звездного света. Никаких намеков на черную дыру не смогли обнаружить с помощью телескопов «Хаббл» или «Чандра».
Теперь команда астрономов во главе с Кайханом Гултекином из Мичиганского университета проверяет гипотезу о том, что черную дыру могло выбросить из A2261-BCG.
Эта идея соответствует теоретической логике существования гравитационно-связанной системы галактик, которые, в соответствии с современной гравитационно-волновой астрономией, могут сливаться с другими галактиками. В этом случае сверхмассивные черные дыры в центре этих сливающихся галактик также объединяются, вращаясь по спирали навстречу друг другу, чтобы стать одной большой черной дырой. При слиянии сверхмассивных черных дыр образуются гравитационные волны, пульсирующие в пространстве-времени. И теоретически отдача могла бы выбросить объединенную черную дыру в противоположном от гравитационных волн направлении.
Чтобы отыскать следы черной дыры, ученые пытались определить уровень ее активности. Выяснилось, что последняя активность объекта фиксировалась около 48 миллионов лет назад. Астрономы также обратили внимание на особенности A2261-BCG и выяснили, что плотность горячего газа уменьшается по мере приближения к центру, и наиболее концентрированная плотность газа располагается не в середине ядра, а вокруг него.
Заметить излучение от черной дыры можно только тогда, когда она питается. Поэтому отсутствие излучения не говорит об отсутствии самого небесного объекта в центре A2261-BCG. Однако либо черная дыра сейчас не активна, либо ее активность слишком мала для обнаружения современными телескопами. Специалисты размышляют и над другой гипотезой исчезновения черной дыры, возможно, ее отбросило гораздо дальше — за пределы области исследования.
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Наука и техника
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