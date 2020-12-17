Назван способ узнать о блокировке пользователя в WhatsApp

Пользователь мессенджера WhatsApp с вероятностью в 99% определить абонента, который его заблокировал, заявил агентству «Прайм» гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин

По его словам, чтобы понять попали ли вы в «черный список» абонента, нужно произвести несколько нехитрых манипуляций.

Щельцин подчеркнул, что универсального способа, который наглядно продемонстрирует блокировку, нет. Существует несколько косвенных признаков попадания пользователя в «черный список».

Во-первых, можно создать беседу и попробовать добавить в нее искомого абонента. Если сделать это невозможно, значит с большой долей вероятности он применил блокировку. О нежелании пользователя контактировать могут говорить и сбои при попытках ему позвонить: если вызов сбрасывается автоматически, едва начавшись, вероятность попадания в черный список очень высока. Если при отправке сообщения абоненту постоянно высвечивается только одна галочка, это значит, что послание не доставлено в гаджет. Это тоже, по словам эксперта, говорит о возможной блокировке. Насторожиться также следует, если внезапно пропала вся информация о контакте, а также фотографии и описания.

«Если все пункты в вашем случае совпали, то можно на 99% быть уверенными в том, что вас заблокировали, но не исключено, что контакт решил удалиться из мессенджера», — заявил Щельцин.

Ранее, как сообщал «Рамблер», эксперты рассказали, как скрыть активность в WhatsApp. «Режим невидимки» позволяет профилю пользователя не отображать факт его нахождения в Сети. Для этого необходимо зайти в Настройки, затем кликнуть на вкладку «Учетная запись», следом — «Конфиденциальность». Строка «Был (-а)» отвечает за отображение информации, когда пользователь последний раз был онлайн. «Фото профиля» позволяет ограничить круг пользователей, кто может просматривать фотографию на аватарке. Через «Сведения» можно запретить пользователям просматривать подробную информацию о себе. Отключив функцию «Отчеты о прочтении», можно оставить собеседников в неведении, прочитал ли пользователь сообщение или нет.