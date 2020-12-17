Астрономы уточнили расстояние до самой далекой галактики 

В созвездии Большой Медведицы находится небольшая относительно Млечного пути галактика. В каталогах астрономических объектов она фигурирует под обозначением GN-z11.

Астрономы считают, что это самая удаленная от нас галактика. Фиксируемое телескопами ее излучение достигло Солнечной системы примерно за 13,4 млрд лет. По расчетам ученых, мы наблюдаем эту галактику в таком состоянии, в каком она была всего лишь через 420 млн лет после Большого взрыва.

Международная группа ученых с помощью установленного в обсерватории на Гавайях спектрографу MOSFIRE смогла уточнить красное смещение излучения от GN-z11. Как объясняет портал New Atlas , это позволяет понять истинное расстояние до галактики.

Красное смещение связано с тем, что Вселенная продолжает расширяться. В результате световые волны от далеких космических объектов смещаются в сторону красного конца светового спектра. Это явление позволяет уточнять расстояние до очень далеких объектов.

«Мы специально изучали ультрафиолетовый свет, так как это область электромагнитного спектра, в которой мы ожидали обнаружить признаки красного смещения. Даже Hubble не может различать линии ультрафиолетового света в той степени, в которой мы нуждаемся. Поэтому мы обратились к более современному наземному спектрографу», — объяснил один из авторов исследования Нобунари Кошикава. Ученые смогли измерить красное смещение GN-z11 в 100 раз точнее предыдущего измерения.

Новое исследование подтвердило, что GN-z11 — самая дальняя и самая старая галактика из всех наблюдаемых. Она находится почти в 32 млрд световых лет от нас.