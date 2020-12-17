Видео деталей обвала Google, YouTube и Telegram 

16 декабря у пользователей по всему миру перестал загружаться Telegram. Сбои начались около 16 часов по московскому времени. В мессенджере нельзя было отправить сообщения, а также просмотреть фото— и видео-файлы.

До этого во вторник 15 декабря аналогичные проблемы появились на интернет-сервисах Youtube и Google . Позже пострадал мессенджер WhatsApp.

Точные причины сбоев пока не сообщаются, но в интернете уже появилось несколько теорий, связанных с произошедшими сбоями.

Представители Telegram сообщили в твиттере, что в основном проблемы с подключением возникли у пользователей из Европы и стран Ближнего Востока. Специалисты компании работают над устранением неполадок. «Пожалуйста, подождите и извините за неудобства!» — сказано в сообщении администрации Telegram.