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Москва

Видео деталей обвала Google, YouTube и Telegram 

Вадим Дроздов 17 минут назад
16 декабря у пользователей по всему миру перестал загружаться Telegram. Сбои начались около 16 часов по московскому времени. В мессенджере нельзя было отправить сообщения, а также просмотреть фото— и видео-файлы.
До этого во вторник 15 декабря аналогичные проблемы появились на интернет-сервисах Youtube и Google. Позже пострадал мессенджер WhatsApp.
Точные причины сбоев пока не сообщаются, но в интернете уже появилось несколько теорий, связанных с произошедшими сбоями.
Представители Telegram сообщили в твиттере, что в основном проблемы с подключением возникли у пользователей из Европы и стран Ближнего Востока. Специалисты компании работают над устранением неполадок. «Пожалуйста, подождите и извините за неудобства!» — сказано в сообщении администрации Telegram.
Наука и техника , Видео , Google
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