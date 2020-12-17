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Китайский зонд вернулся на Землю с образцами грунта Луны 

News.ru и ещё 2 25 минут назад
Третий в мире: Зонд КНР вернулся на Землю с образцами с Луны
Фото: Ren Junchuan/Xinhua/Global Look Press
Возвращаемый модуль китайского зонда по исследованию Луны «Чанъэ-5» с образцами лунного грунта успешно вернулся на Землю. Орбитальный и возвращаемый модули около 01:00 по пекинскому времени (16 декабря 20:00 мск) отделились друг от друга над Атлантическим океаном на высоте около 5 000 км.
Затем возвращаемый модуль, когда снизился до высоты 10 км от поверхности земли, раскрыл парашют. Последовало очередное снижение скорости, и аппарат плавно сел в заданном районе. Так, Китай стал третьей страной в мире, которой удалось доставить на Землю лунный грунт. Первыми это сделали США и СССР, сообщает РИА Новости.
Контейнер с грунтом извлекут из модуля, после того, как аппарат на самолёте доставят в Пекин. В Государственном космическом управлении Китая уже назвали миссию самой сложной, а использовавшиеся технологии — самыми передовыми.
Ранее NEWS.ru сообщал, что 6 декабря в 05:42 по пекинскому времени модуль для взлёта китайской миссии «Чанъэ-5» успешно состыковался с орбитальным модулем и возвращаемой капсулой космического аппарата. В 06:12 контейнер с образцами лунного грунта был перегружен в возвращаемый модуль. Так китайский зонд начал возвращение с Луны на Землю.
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Наука и техника , РИА Новости , Китай , США
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