Третий в мире: Зонд КНР вернулся на Землю с образцами с Луны

Возвращаемый модуль китайского зонда по исследованию Луны «Чанъэ-5» с образцами лунного грунта успешно вернулся на Землю. Орбитальный и возвращаемый модули около 01:00 по пекинскому времени (16 декабря 20:00 мск) отделились друг от друга над Атлантическим океаном на высоте около 5 000 км.

Затем возвращаемый модуль, когда снизился до высоты 10 км от поверхности земли, раскрыл парашют. Последовало очередное снижение скорости, и аппарат плавно сел в заданном районе. Так, Китай стал третьей страной в мире, которой удалось доставить на Землю лунный грунт. Первыми это сделали США и СССР, сообщает РИА Новости.

Контейнер с грунтом извлекут из модуля, после того, как аппарат на самолёте доставят в Пекин. В Государственном космическом управлении Китая уже назвали миссию самой сложной, а использовавшиеся технологии — самыми передовыми.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 6 декабря в 05:42 по пекинскому времени модуль для взлёта китайской миссии «Чанъэ-5» успешно состыковался с орбитальным модулем и возвращаемой капсулой космического аппарата. В 06:12 контейнер с образцами лунного грунта был перегружен в возвращаемый модуль. Так китайский зонд начал возвращение с Луны на Землю.