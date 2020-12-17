Микропластик впервые обнаружили в плаценте человека

Группа итальянских ученых провела исследование шести фрагментов плаценты добровольцев, участвующих в эксперименте. Методом рамановской микроспектроскопии (в ее основе — способность исследуемых систем к неупругому рассеянию монохроматического света — прим.ред.) в плацентах человека ученые обнаружили частицы пластика во всех оболочках — материнской, плодной и амниохориальной (околоплодной).

Всего в четырех плацентах было обнаружено 12 микропластических частиц (размером от 5 до 10 мкм) сферической или неправильной формы (5 со стороны плода, 4 со стороны матери и 3 со стороны хориоамниотических оболочек).

«Все частицы микропластика были пигментированы. Три были идентифицированы как окрашенные полипропиленом термопластичные полимеры, в то время как для остальных девяти можно было идентифицировать только пигменты, которые использовались для искусственных покрытий, красок, клеев, пластырей, пальчиковых красок, полимеров и косметики и средств личной гигиены», — пишут ученые в статье, которую опубликует в январе журнал Environment International.

Ученые отмечают, что плацента прямо регулирует взаимодействие плода с материнской средой и опосредованно — с внешней средой, действуя как важнейший интерфейс через массу сложных механизмов. Потенциальное присутствие частиц микропластика в этом органе может нанести непоправимый ущерб развитию эмбриона. Микропластик может восприниматься как инородное тело и провоцировать иммунный ответ.

В ходе эксперимента женщины, участвующие в опыте, и медперсонал не соприкасались с предметами из пластика. Акушеры и акушерки использовали хлопчатобумажные перчатки. В родильном отделении использовались только хлопчатобумажные полотенца. Как микропластик попадал в организм и находился на таком уровне — пока не известно.