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В смартфонах появится агрегатор с бесплатными сайтами 

Моя Москва.онлайн и ещё 5 1 час назад
В смартфонах появится агрегатор с бесплатными сайтами
Фото: Моя Москва.онлайн
С 1 апреля Минцифры проводит эксперимент по предоставлению жителям России бесплатного доступа к 371 сайту. Стоит отметить, что в список предустанавливаемого отечественного ПО на гаджеты войдет приложение, которое будет их объединять.
Как пишут «Известия», речь идет об агрегаторе ресурсов «Доступного интернета». Например, при нулевом балансе пользователи смогут заходить на интернет-страницы органов госвласти, соцсетей, мессенджеров, сервисов по доставке еды и другое. Пока разработка недоступна.
По предварительным данным, в перечне всего будет максимум 27 программных продуктов. Среди них «Яндекс. Браузер», «Яндекс. Карты», «Почта Mail.ru», голосовой ассистент «Маруся», «Вконтакте» и ряд иных.
Также стало известно, что в список попадут до 10 приложений телеканалов и онлайн-кинотеатров из реестра Роскомнадзора. В декабре был отобран 21 сервис, который ориентирован на российскую аудиторию с посещаемостью более 100 тыс. пользователей за сутки.
В список уже попали ivi, Megogo, more.tv, Movix, Okko, Premier, SPB TV Россия, «Кинопоиск», «Матч ТВ», «Первый канал» и «ТВ онлайн». Ряд компаний сейчас продолжает подавать заявки в ведомство.
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Наука и техника , Ситуация в мире , Роскомнадзор , Яндекс , газета "Известия" , Республика Татарстан
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