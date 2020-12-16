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Samsung пообещала выпустить очередной смартфон Galaxy Note в 2021 году 

Ferra.ru 55 минут назад
Samsung пообещала выпустить смартфон Galaxy Note в 2021 году
Фото: Ferra.ru
В сети в последнее время ходило много слухов о том, что Samsung откажется от линейки Galaxy Note. А вчера представители компании сказали, что добавят поддержку стилуса и в другие свои устройства, что только укрепило скепсис в отношении преемника Note20. Сегодня Samsung положила конец обсуждениям, пообещав всё-таки выпустить очередной смартфон Galaxy Note в 2021 году.
Анонимный представитель Samsung заявил Yonhap, что компания готовится к выпуску линейки Galaxy Note в следующем году. По его словам, вчерашнее сообщение менеджера Samsung о стилусе не значило, что серия Galaxy Note будет закрыта.
Что ж, остаётся ждать 2021 года, чтобы узнать, чем будет теперь отличаться линейка Note от всех остальных.
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