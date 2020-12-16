В России нашли опасное приложение для определения номера 

Эксперты Роскачества изучили приложения для определения номера и нашли среди них опасное. Такие приложения могут защитить людей от мошенников, которые выдают себя за сотрудников банков, например. Но к их установке необходимо отнестись серьёзно.

Как говорят в Сбербанке , почти половина мошеннических колл-центров находится в тюрьмах. Чтобы защититься от мошенников, не следует перезванивать на незнакомые номера и пользоваться определителем номера.

Специалисты Роскачества проверили на безопасность 80 таких приложений в Google Play. Чаще всего в программах обнаруживалась навязчивая реклама. Только одно приложение из проверенных оказалось мошенническим — было замаскировано под определитель номера. Оно называется «ЗвонокРадар». Его уже удалили из Google Play.

Около 10% изученных приложений запрашивают доступ на управление звонками, что может быть опасно. Среди таких программ — «Отслеживать по номеру телефона бесплатно», «True Id caller name, spam block — Caller ID». Многие приложения также запрашивают доступ на показ информации поверх всех окон. Это, например, «True Id Caller Name & Location», «Поиск номера-отслеживание местоположения», «Мобильный номер трекер-мобильный номер локатора».