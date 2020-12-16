Ракета-носитель частной американской компании Astra, стартовавшая во вторник, 15 декабря, в 23.55 по московскому времени в ходе испытательного запуска с космодрома Кадьяк на Аляске , не достигла орбиты.

После запуска двигатель второй ступени выключился, израсходовав топливо раньше срока на 15 секунд. Блок достиг высоты в 390 километров и упал в Тихий океан, не успев выйти на орбиту из-за нехватки скорости.

Как заявил исполнительный директор компании Astra Криса Кемпа, чьи слова приводит сайт spacenews.com, ракета стартовала без спутника, однако следующий пуск будет произведен уже с ним. Новый запуск планируется через несколько месяцев.

Ракета-носитель компании Astra длиной около 10 метров предназначена для вывода малых спутников на низкую орбиту. Разработчики считают дешевизну и малые размеры конкурентными преимуществами этого ракето-носителя.