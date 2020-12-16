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Москва

«Роскосмос» назвал способ сэкономить на освоении Луны, рассказал источник 

РИА Новости и ещё 6 5 часов назад
«Роскосмос» нашел способ сэкономить на освоении Луны
Фото: Reuters
Использование на первом этапе пилотируемых полетов на Луну ракет "Ангара" вместо сверхтяжелого носителя позволит в четыре раза сократить расходы, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Ранее из публикации главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в Facebook стало известно, что проект российской сверхтяжелой ракеты "Енисей" будет пересмотрен. Вместо нынешних технологий в ракете будут использованы новые технические решения. Из-за этого первые российские пилотируемые миссии на Луну будут проводиться с использованием ракет семейства "Ангара".

"По предварительным расчетам, использование схемы с применением "Ангары" будет в четыре раза дешевле, чем при использовании сверхтяжелой ракеты", — рассказал собеседник.

По его словам, речь идет о применении ракет-носителей "Ангара-А5В". Однако, на следующем этапе освоения Луны без сверхтяжелой ракеты не обойтись, поэтому от ее создания не отказываются, уточнил он.
Ранее предполагалось, что Россия к 2027 году соберет сверхтяжелую ракету "Енисей" на основе первых ступеней ракет "Союз-5" и "Союз-6", а в 2028 году осуществит ее первый пуск. В 2030 году с ее помощью планировалось осуществить высадку российских космонавтов на Луну.
Рогозин прокомментировал пуск "Ангары"
Использование сверхтяжелой ракеты — не единственный способ добраться до лунной орбиты. Ранее в России уже предлагали использовать двухпусковую схему отправки кораблей к естественному спутнику Земли. Предполагалось, что две "Ангары" в версии "А5В" (повышенной грузоподъемности за счет водородной третьей ступени) будут отдельно выводить разгонный блок и космический корабль. После стыковки их на орбите Земли такая связка должна будет отправиться к Луне.
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Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Роскосмос , РИА Новости
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