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К Земле приблизится астероид 2020 XF4 

Вечерняя Москва 2 часа назад
К Земле приблизится астероид 2020 XF4
Фото: pixabay.com
В среду, 16 декабря, астероид 2020 XF4 окажется по отношению к Земле ближе, чем Луна. Об этом заявили специалисты NASA.
Длина приближающегося объекта, по данным специалистов, составляет около 19 метров. Астероид 2020 XF4 впервые зафиксировали еще 5 декабря. По расчетам NASA, он окажется на минимальном расстоянии от планеты Земля примерно в 14:17 по московскому времени. Расстояние составит 343 тысячи километров.
Известно, что астероид принадлежит к группе Аполлонов. По словам ученых, угрозы столкновения объекта с планетой нет. Следующее приближение астероида к Земле ожидается в декабре 2033 года. Предполагается, что он пролетит на расстоянии 9 780 000 километров, сообщает портал «Актуальные новости».
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Наука и техника , NASA
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