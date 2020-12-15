К Земле приблизится астероид 2020 XF4 

В среду, 16 декабря, астероид 2020 XF4 окажется по отношению к Земле ближе, чем Луна. Об этом заявили специалисты NASA

Длина приближающегося объекта, по данным специалистов, составляет около 19 метров. Астероид 2020 XF4 впервые зафиксировали еще 5 декабря. По расчетам NASA, он окажется на минимальном расстоянии от планеты Земля примерно в 14:17 по московскому времени. Расстояние составит 343 тысячи километров.