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Facebook удалил «связанные» с Россией аккаунты 

РИА Новости 1 час назад
Facebook удалил «связанные» с Россией аккаунты
Фото: © AP Photo / Noah Berger
Американская компания Facebook сообщила об удалении трех сетей аккаунтов, якобы связанных с Россией и Францией, за нарушение ее политики против иностранного вмешательства.

"Сегодня (во вторник — ред.) за нарушение нашей политики против иностранного вмешательства или вмешательства другого правительства мы удалили три отдельные сети, которые от имени иностранного или правительственного учреждения проводили скоординированную неаутентичную деятельность. Эти сети возникли во Франции и России и были направлены против многих стран в Северной Африке и на Ближнем Востоке", — сообщается в заявлении компании.

Отмечается, что в общей сложности компания удалила 358 аккаунтов, 161 страницу, 32 группы в Facebook и 32 аккаунта в Instagram. Согласно заявлению компании, две из трех сетей были якобы созданы в России и ориентированы на ЦАР, Мадагаскар, Камерун, Экваториальную Гвинею, Мозамбик, ЮАР, Ливию, Судан и Сирию.
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Наука и техника , Политика
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