Воссоздан мозг динозавра 

Палеонтологи Бристольского университета в Великобритании с помощью трехмерного моделирования воссоздали с высокой точностью мозг текодонтозавра (Thecodontosaurus antiquus) — вида динозавров, который являлся предшественником более крупных зауроподов с длинной шеей, в том числе диплодока и бронтозавра. Об этом сообщается в статье, опубликованной в Zoological Journal of the Linnean Society.

Текодонтозавр размером с большую собаку жил в позднем триасовом периоде около 205 миллионов лет назад. Исследователи получили томографические снимки окаменелостей, чтобы воссоздать точную анатомическую модель мозга и внутреннего уха по полостям внутри черепа. Получившийся «слепок» продемонстрировал наличие хорошо развитых флоккулярных долей, необходимых для баланса. Это указывает на то, что текодонтозавр был двуногим, а не четырехногим, как его далекие потомки. Он также был относительно проворным и мог быстро передвигаться.

Динозавр мог хорошо контролировать движение головы и глаз, что, возможно, связано с тем, что ящер мог охотиться на небольших животных. В то же время морфология его зубов указывает на растительную диету. Это объясняется тем, что текодонтозавр на самом деле был всеядным в отличие от травоядных зауроподов.

Внутреннее ухо давало животному способность различать относительно высокие частоты, позволяя ему обмениваться сигналами с сородичами и распознавать звуки от других животных.