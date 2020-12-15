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Раскрыты отличия мозга одиноких людей 

Ferra.ru 27 минут назад
Раскрыты отличия мозга одиноких людей
Фото: Ferra.ru
Учёные сравнили МРТ головного мозга одиноких людей и тех, кто себя так не называл. Во время эксперимента обнаружилась особенность мозга первых.
Кратко об исследовании учёных из Университета Макгилла и Монреальского неврологического института (Канада), а также Корнеллского, Пенсильванского и Йельского университетов (США) пишет Naked Science.
Авторы работы собрали данные около 40 тысяч людей в возрасте 40-69 лет. Там были и результаты магнитно-резонансной томографии (МРТ), и генетические данные, и психологическая самооценка.
Учёные рассказали, что искали «признаки одиночества» в морфологии серого вещества, во внутренней функциональной связи и микроструктуре проводящих путей. Различия нашлись в сети пассивного режима работы. Она активна, когда человек отдыхает, не решает никакую задачу, мечтает, вспоминает и погружён в себя. Составляющие сети пассивного режима были более тесно связаны у одиноких людей. Также у этих людей были особенности в своде мозга.
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Наука и техника , Канада , США
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