Раскрыты отличия мозга одиноких людей 

Учёные сравнили МРТ головного мозга одиноких людей и тех, кто себя так не называл. Во время эксперимента обнаружилась особенность мозга первых.

Кратко об исследовании учёных из Университета Макгилла и Монреальского неврологического института (Канада), а также Корнеллского, Пенсильванского и Йельского университетов (США) пишет Naked Science.

Авторы работы собрали данные около 40 тысяч людей в возрасте 40-69 лет. Там были и результаты магнитно-резонансной томографии (МРТ), и генетические данные, и психологическая самооценка.

Учёные рассказали, что искали «признаки одиночества» в морфологии серого вещества, во внутренней функциональной связи и микроструктуре проводящих путей. Различия нашлись в сети пассивного режима работы. Она активна, когда человек отдыхает, не решает никакую задачу, мечтает, вспоминает и погружён в себя. Составляющие сети пассивного режима были более тесно связаны у одиноких людей. Также у этих людей были особенности в своде мозга.