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Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) и Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Пирогова совместно разработали метод для определения клеточного иммунитета к коронавирусу. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Разработан уникальный диагностический метод определения репертуара Т-клеточных рецепторов, специфичных для SARS-CoV-2, на основе таргетного секвенирования следующего поколения ДНК человека", — говорится в сообщении.

Отмечается, что новый анализ показал, что большинство людей с антителами имеют клеточный иммунитет к коронавирусу нового типа.

"Порядка 30% процентов переболевших, не имеющих специфических иммуноглобулинов класса G, также обладают SARS-CoV-2 специфичными клонами Т-клеток", — говорится в сообщении.

Согласно последним данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, в России выявлено 2 707 945 случаев коронавируса, из них 47 968 с летальным исходом.