Раскрыта опасность ношения использованной маски

Результаты исследований показали, что повторное использование маски менее эффективно, чем ее отсутствие. К такому выводу пришли специалисты Массачусетского университета и Калифорнийского баптистского университета, сообщает The Daily Mail.

Ученые проводили опыт с трехслойными хирургическими масками. Согласно данным исследования, новые маски могут задерживать почти 65 процентов мельчайших капель жидкости, содержащих коронавирус.

А вот повторное использование средства защиты резко снижает его эффективность. Задерживается лишь четверть мельчайших капель. Специалисты связали это с деформацией маски после первого ношения.

Использованное средство защиты по сути фильтрует лишь крупные частицы размером более 5 микрометров, а вот мелкие — менее 2,5 микрометра, спокойно преодолевают барьер.

Внутренний слой маски изготовлен из абсорбирующего материала, средние слои действуют как фильтр, а внешний слой выполнен из неабсорбирующего материала. Анализ эффективности такой маски был проведен с использованием компьютерной модели человека, носящего маску. Было смоделировано, как аэрозольные частицы с вирусом попадали на маску и лицо, а также попали ли они в нос или легкие.

Оказалось, когда люди носят маски, меняется способ обтекания лица воздухом. Воздух не проходит через нос и рот в определенных точках, а проходит через всю поверхность маски с низкой скоростью. Так как складки хирургической маски влияют на схему воздушного потока, а при повторном использовании маски складки меняют форму, это негативно сказывается на эффективности маски.

Подобные результаты позволили сделать вывод, что повторное использование маски представляет опасность. Ведь человек уверен в своей безопасности, а это не так.