Микропластик обнаружили в человеческой плаценте 

Итальянские ученые обнаружили микропластик в молекулярном составе плаценты четырех из шести здоровых женщин и их новорожденных младенцев. Это первый случай в истории.
Эксперимент проходил с минимальными рисками соприкосновения с пластиком в момент рождения детей: при родах акушерами использовались только хлопковые перчатки, а пуповины были перерезаны металлическими ножницами.
Из 12 обнаруженных частиц микропластика во внезародышевом органе три оказались полипропиленом, остальные определить не удалось.
Ученые предполагают, что плацента может содержать еще больше микропластика, поскольку во время исследования было изучено лишь 23 грамма от всего органа, при том, что его вес составляет 600 грамм. \