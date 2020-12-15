Микропластик обнаружили в человеческой плаценте 

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Итальянские ученые обнаружили микропластик в молекулярном составе плаценты четырех из шести здоровых женщин и их новорожденных младенцев. Это первый случай в истории.

Эксперимент проходил с минимальными рисками соприкосновения с пластиком в момент рождения детей: при родах акушерами использовались только хлопковые перчатки, а пуповины были перерезаны металлическими ножницами

Из 12 обнаруженных частиц микропластика во внезародышевом органе три оказались полипропиленом, остальные определить не удалось.