Ученые обнаружили древнейшего родственника человека

Ученые из Университетского колледжа Лондона установили, какие существа на планете являются самыми древними. Оказалось, что это губки, сообщает Science Advances.

Губки так своеобразны, что их изначально классифицировали как водоросли. Но генетика, а также ряд других особенностей отнесли их к царству животных.

Авторы исследования смоделировали эволюцию ДНК, взяв за основу случайную последовательность — она символизировала общего предка всех живых существ. Модели позволили развиваться и эволюционировать, накапливая мутации, двумя путями. Первый соответствовал губке, второй — второму претенденту на звание древнейшего существа на Земле, гребневику.

Ученые отметили, что в действительности эти виды эволюционировали с разной скоростью. Гребневики быстро менялись, чего не скажешь о губках, и из-за этого исследователи могли неправильно оценить время их существования на планете.

Данные компьютерных моделей использовали для реконструкции эволюционного древа. Ученые попытались построить модель, при которой гребневики первыми отделялись от общего предка, но каждый раз терпели неудачу. Подводя итоги, они пришли к выводу, что первыми животными (а значит, самыми дальними родственниками человека) являются именно губки.