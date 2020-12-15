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В Боливии нашли 20 новых видов животных и растений 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
В Боливии обнаружили 20 новых видов животных
Фото: “Роскосмос”
Ученые обнаружили в горной цепи Анды в Боливии 20 ранее неизвестных науке видов животных и растений, а также некоторые виды, уже считавшиеся вымершими, сообщает некоммерческая организация "Международное общество сохранения природы" (Conservation International).
Экспедиция ученых проходила под руководством главы одной из программ Conservation International Тронда Ларсена и главы местного ведомства по охране природы Клаудии Кортес вблизи столицы Боливии города Ла-Пас.
Среди ранее неизвестных видов, обнаруженных в горах Боливии, указываются различные виды змей, бабочек, карликовая лягушка, цветы и разновидность бамбука.
Повторно обнаружены были вид лягушки, который считался вымершим более 20 лет, бабочка-бархатница, не попадавшаяся на глаза ученым почти 100 лет, а также некоторые растения.

"Находки в ходе нашей экспедиции в долине Зонго — сердце нашего региона — добавляют множество видов к научным данным. Десятки новых видов, амфибий, которые никто не наблюдал в течение десятков лет, а также бабочек, которых никто не видел почти век, показывают насколько ценными являются эти влажные тропические леса", — приводятся на официальном сайте слова генерального директора отделения Conservation International в Боливии Эдуардо Форно.

Кроме того, как сообщили в организации, ученым также удалось выявить около 770 видов, которые ранее не были зафиксированы в этом регионе.
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Наука и техника , Боливия
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