"Ангара" в ее различных новых версиях (5М, 5В) становится основным средством выведения тяжелых полезных нагрузок и универсальным инструментом начала исследования дальнего космоса. Наличие с 2023 двух стартовых комплексов позволит комбинировать пуски, собирая на орбите перелетные пилотируемые комплексы. Основной инструмент для начала лунных исследований мы уже нащупали", — написал он.
"Я не приступал бы к созданию сверхтяжелого комплекса на основе существующих решений, пусть даже они до сих пор хороши и до сих пор конкурентны. Нужен принципиально новый маршевый двигатель, позволяющий добиться "горячего резервирования" и многократного использования. Создавать его нужно с широким применением аддитивных технологий для удешевления серийного производства", — написал он.
"Ну, и следует также понимать, что "свертяж" летать будет не так часто, как "рабочие" ракеты среднего класса, а потому работа над универсальными ракетными модулями сверхтяжелой ракеты должна нас привести к созданию прототипа ракеты-носителя среднего класса для полноценной замены легендарной и любимой нами ракеты-носителя "Союз-2" [ранее заявлялось, что такой заменой станет ракета "Союз-СПГ", которая будет работать на метане]. И это должно произойти в ближайшее десятилетие", — написал Рогозин.