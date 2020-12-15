Первые пилотируемые миссии России на Луну будут осуществляться с помощью нескольких пусков ракет-носителей семейства "Ангара", а не на сверхтяжелой ракете "Енисей", следует из сообщения главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина , опубликованном в Facebook.

"Ангара" в ее различных новых версиях (5М, 5В) становится основным средством выведения тяжелых полезных нагрузок и универсальным инструментом начала исследования дальнего космоса. Наличие с 2023 двух стартовых комплексов позволит комбинировать пуски, собирая на орбите перелетные пилотируемые комплексы. Основной инструмент для начала лунных исследований мы уже нащупали", — написал он.

Что касается сверхтяжелой ракеты "Енисей", то Рогозин считает преждевременным приступать к ее созданию до того, как будут созданы новые технологии.

"Я не приступал бы к созданию сверхтяжелого комплекса на основе существующих решений, пусть даже они до сих пор хороши и до сих пор конкурентны. Нужен принципиально новый маршевый двигатель, позволяющий добиться "горячего резервирования" и многократного использования. Создавать его нужно с широким применением аддитивных технологий для удешевления серийного производства", — написал он.

Помимо того, по его мнению, требуется разработать новые облегченные материалы для обечаек (корпуса ракеты) и топливных баков, создать незатратное производство с минимизацией накладных расходов с продуманной логистикой доставки готовых изделий на космодром.