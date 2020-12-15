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Россия начнет пилотируемые запуски к Луне на ракетах «Ангара» 

РИА Новости 49 минут назад
Первые пилотируемые миссии России на Луну будут осуществляться с помощью нескольких пусков ракет-носителей семейства "Ангара", а не на сверхтяжелой ракете "Енисей", следует из сообщения главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, опубликованном в Facebook.

"Ангара" в ее различных новых версиях (5М, 5В) становится основным средством выведения тяжелых полезных нагрузок и универсальным инструментом начала исследования дальнего космоса. Наличие с 2023 двух стартовых комплексов позволит комбинировать пуски, собирая на орбите перелетные пилотируемые комплексы. Основной инструмент для начала лунных исследований мы уже нащупали", — написал он.

Что касается сверхтяжелой ракеты "Енисей", то Рогозин считает преждевременным приступать к ее созданию до того, как будут созданы новые технологии.

"Я не приступал бы к созданию сверхтяжелого комплекса на основе существующих решений, пусть даже они до сих пор хороши и до сих пор конкурентны. Нужен принципиально новый маршевый двигатель, позволяющий добиться "горячего резервирования" и многократного использования. Создавать его нужно с широким применением аддитивных технологий для удешевления серийного производства", — написал он.

Помимо того, по его мнению, требуется разработать новые облегченные материалы для обечаек (корпуса ракеты) и топливных баков, создать незатратное производство с минимизацией накладных расходов с продуманной логистикой доставки готовых изделий на космодром.

"Ну, и следует также понимать, что "свертяж" летать будет не так часто, как "рабочие" ракеты среднего класса, а потому работа над универсальными ракетными модулями сверхтяжелой ракеты должна нас привести к созданию прототипа ракеты-носителя среднего класса для полноценной замены легендарной и любимой нами ракеты-носителя "Союз-2" [ранее заявлялось, что такой заменой станет ракета "Союз-СПГ", которая будет работать на метане]. И это должно произойти в ближайшее десятилетие", — написал Рогозин.

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Наука и техника , Видео , Дмитрий Рогозин , Роскосмос
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