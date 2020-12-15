Онищенко призвал кастрировать ученых за новости о «неправильных» антителах 

Депутат Госдумы , бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко призвал не делать сенсацию из исследования об аутоантителах при коронавирусе. Он заявил «Вечерней Москве», что аутоантитела возникают и при других заболеваниях у людей старше 40 лет.

Как писал «Рамблер», ученые из Йельского университета нашли у пациентов с коронавирусом аутоантитела, мешающие организму победить заболевание. Антитела борются с вирусами, цепляясь за белки на их поверхности, а аутоантитела связываются с белками, которые находятся на клетках человека.

Биолог-иммунолог Аарон Ринг рассказал The Guardian, что эффект от воздействия аутоантител на здоровье человека может продолжаться даже после излечения от COVID-19 (в виде хронических заболеваний). У пациентов с коронавирусом аутоантитела блокировали противовирусную защиту, уничтожали иммунные клетки, атаковали мозг, сосуды, печень и кишечник.

Ученые считают, что примерно у пяти процентов пациентов коронавирусных больниц есть аутоантитела. По версии ученых, именно с аутоантителами чаще всего связано ухудшение состояния пациентов с COVID-19 и побочные эффекты болезни.

«Вот этот Йельский университет — его кастрировать надо. Аутоантитела и при дизентерии есть, и при вообще любом инфекционном заболевании. Все это зависит от аллергического статуса. Все мы аллергики, ну что тут нового?» — так прокомментировал Онищенко это исследование.

Выводы об аутоантителах он назвал «прописной истиной для врача» и посетовал, что исследование превратили в «сенсацию для посторонних» и «очередной виток психоза».

Онищенко добавил, что аутоантитела говорят о «сломанной»и «натерпевшейся» иммунной системе людей в возрасте.