Опубликовано видео полета МС-21-310 с российскими двигателями 

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Самолет МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14 совершил свой первый полет. Продолжительность полета лайнера составила 1 час 25 минут.

МС-21 представляет собой гражданский самолет среднемагистрального класса последнего поколения. При его изготовлении активно применяются композитные материалы.