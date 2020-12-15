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Москва

Опубликовано видео полета МС-21-310 с российскими двигателями 

Алевтина Жаркова 45 минут назад
Самолет МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14 совершил свой первый полет. Продолжительность полета лайнера составила 1 час 25 минут.

«15 декабря 2020 года на аэродроме Иркутского авиационного завода — филиала ПАО Корпорация "Иркут" (в составе ОАК госкорпорации "Ростех") состоялся первый полет самолета МС-21-310, оснащенного новыми российскими двигателями ПД-14», — сообщили в Ростехе.

МС-21 представляет собой гражданский самолет среднемагистрального класса последнего поколения. При его изготовлении активно применяются композитные материалы.
Наука и техника , Видео , Иркутский авиазавод , Ростех , Иркут , ОАК
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