Опубликовано видео полета МС-21-310 с российскими двигателями 

Самолет МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14 совершил свой первый полет. Продолжительность полета лайнера составила 1 час 25 минут.
«15 декабря 2020 года на аэродроме Иркутского авиационного завода — филиала ПАО Корпорация "Иркут" (в составе ОАК госкорпорации "Ростех") состоялся первый полет самолета МС-21-310, оснащенного новыми российскими двигателями ПД-14», — сообщили в Ростехе.
МС-21 представляет собой гражданский самолет среднемагистрального класса последнего поколения. При его изготовлении активно применяются композитные материалы.